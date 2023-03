Tesoro, mi si sono ristretti gli spermatozoi (Di venerdì 24 marzo 2023) sono in aumento in tutto il mondo i casi di infertilità maschile. A parte le cause genetiche, molto è da imputare a stili di vita scorretti con fumo, alcol, promiscuità sessuale, sedentarietà. La buona notizia è che, quando non c’entra il Dna, si possono adottare efficaci contromisure. «A causa del mio esiguo numero di spermatozoi, ho avuto quattro bambini con la fecondazione artificiale. Oggi sono il padre felice di cinque figli: l’ultimo è stato un dono del cielo». Queste le parole con cui il super chef Gordon Ramsey ha dichiarato i suoi problemi di infertilità. Nella speranza che la sua esperienza fosse di aiuto per altri con la stessa patologia. E in effetti sono parecchi: tra le celebrità che lo hanno confessato pubblicamente il cantante John Legend, la star del country e marito di Nicole Kidman, ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 marzo 2023)in aumento in tutto il mondo i casi di infertilità maschile. A parte le cause genetiche, molto è da imputare a stili di vita scorretti con fumo, alcol, promiscuità sessuale, sedentarietà. La buona notizia è che, quando non c’entra il Dna, si posadottare efficaci contromisure. «A causa del mio esiguo numero di, ho avuto quattro bambini con la fecondazione artificiale. Oggiil padre felice di cinque figli: l’ultimo è stato un dono del cielo». Queste le parole con cui il super chef Gordon Ramsey ha dichiarato i suoi problemi di infertilità. Nella speranza che la sua esperienza fosse di aiuto per altri con la stessa patologia. E in effettiparecchi: tra le celebrità che lo hanno confessato pubblicamente il cantante John Legend, la star del country e marito di Nicole Kidman, ...

