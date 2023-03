Terzo polo, Calenda: “Più vicino alla destra che al Pd di Schlein” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Dall’energia alle primarie, sui temi cruciali Carlo Calenda si sente più vicino alla destra che al Pd di Schlein? “Assolutamente sì. Per esempio, la destra sul nucleare dice e non dice ma ha votato una nostra mozione in cui si dice con chiarezza che si deve andare verso il nucleare. L’obiettivo di fare politica è migliorare la vita delle persone, se un provvedimento della destra lo condivido, lo voto”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a Mattino Cinque su Canale 5. Il segretario del partito unico nel Terzo polo? “Io mi presenterò come segretario – dice Calenda – poi voteranno gli iscritti con meccanismo di primarie tra gli iscritti. Noi pensiamo che quello che ha senso in un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Dall’energia alle primarie, sui temi cruciali Carlosi sente piùche al Pd di? “Assolutamente sì. Per esempio, lasul nucleare dice e non dice ma ha votato una nostra mozione in cui si dice con chiarezza che si deve andare verso il nucleare. L’obiettivo di fare politica è migliorare la vita delle persone, se un provvedimento dellalo condivido, lo voto”. Così il leader di Azione Carloa Mattino Cinque su Canale 5. Il segretario del partito unico nel? “Io mi presenterò come segretario – dice– poi voteranno gli iscritti con meccanismo di primarie tra gli iscritti. Noi pensiamo che quello che ha senso in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Militanti, simpatizzanti e dirigenti del Terzo Polo nei prossimi mesi hanno una scelta: farsi condizionare dal chia… - MatteoRichetti : Ampio servizio del @tg2rai sul dibattito alla Camera. Stralci dell’intervento della Meloni, e spazio a tutti gli in… - ilfoglio_it : Accolte parti della mozione presentata dal Terzo polo di Calenda che impegna il governo a non escludere e a non dis… - News24Italy : #Terzo polo, Calenda: 'Più vicino alla destra che al Pd di Schlein' - AstroWLAN : @coraranci @CarloCalenda Perfetto stile Terzo Polo non direi proprio essendo uno dei partiti con più donne elette in parlamento -