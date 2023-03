Terzo polo | Calenda chiarisce | ' sul nucleare c destra più vicino a noi rispetto al Pd'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Militanti, simpatizzanti e dirigenti del Terzo Polo nei prossimi mesi hanno una scelta: farsi condizionare dal chia… - MatteoRichetti : Ampio servizio del @tg2rai sul dibattito alla Camera. Stralci dell’intervento della Meloni, e spazio a tutti gli in… - ilfoglio_it : Accolte parti della mozione presentata dal Terzo polo di Calenda che impegna il governo a non escludere e a non dis… - mauro13051948 : RT @marattin: @167Forever Bah, vedi tu. Quando su un quotidiano chiedono “ti candiderai a leader del Terzo Polo?”, uno - legittimamente -… - ExRenziani : RT @salvini_giacomo: Carlo Calenda dice a Mattino Cinque su Canale 5 che su molti temi cruciali il Terzo Polo “è più vicino alla destra che… -

L'ex ministro: "Noi pensiamo che quello che ha senso in un partito non è far votare gli iscritti a un altro partito, come fa il ...Il cantautore offre così un nuovo eassaggio, dopo "La vita fino qui" e "Cambiare idea", del ... il nuovo singolo di Tony Effe, celebre nella scena rap italiana grazie alla DarkGang di cui ...'Leggo che Carlo Calenda ha dichiarato che saremmo più vicini alla destra che al Pd. Non sono notoriamente d'accordo ma sono rassicurata dal fatto che la linea politica come già deciso verrà indicata ...

[L'analisi] Ecco come sarà il nuovo Terzo polo. L'identikit del "partito dei migliori" Tiscali Notizie

Nè il sindaco di Genova Marco Bucci, nè il suo assessore alla Mobilità Matteo Campora hanno mai aderito al Terzo Polo, a differenza dei loro ...Con l’appoggio, ufficializzato ieri da parte di tutto il centrodestra, al candidato sindaco Carlo Antonetti per le prossime amministrative si apre una sorta di bagarre politica nel terzo polo E questo ...