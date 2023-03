Terzo polo: Calenda chiarisce, 'sul nucleare c.destra più vicino a noi rispetto al Pd'/Rpt (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Ma perché scrivete queste falsità? Ho risposto, su domanda specifica dell'intervistatore, che SUL nucleare il centro destra è più vicino alla nostra posizione rispetto alla Schlein". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda rilanciando un articolo on line di 'Repubblica' sulle sue dichiarazioni a Mattino cinque. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Ma perché scrivete queste falsità? Ho risposto, su domanda specifica dell'intervistatore, che SULil centroè piùalla nostra posizionealla Schlein". Lo scrive su Twitter Carlorilanciando un articolo on line di 'Repubblica' sulle sue dichiarazioni a Mattino cinque.

