Terzo polo | Bellanova | ' più vicini a destra? Linea decisa da Congresso non da Calenda' **

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Leggo che Carloha dichiarato che saremmo piùallache al Pd. Non sono notoriamente d'accordo ma sono rassicurata dal fatto che lapolitica come già deciso verrà indicata nelin modo democratico e dal basso, partendo dalle istanze dei territori e non dalle imposizioni dall'alto”. Lo dice Teresa, dirigente di Italia Viva.

Terzo polo, Calenda: "Mi candiderò segretario partito unico" Adnkronos

A dichiararlo, in un comunato sono i “Riformisti – Verso il terzo Polo”. “Quella logica, cioè, che antepone da sempre l’interesse elettorale a quello del buon governo del paese, una coalizione che ...Il segretario del partito unico nel Terzo polo "Io mi presenterò come segretario, poi voteranno gli iscritti con meccanismo di primarie tra gli iscritti. Noi pensiamo che quello che ha senso in un ...