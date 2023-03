Terremoto oggi Napoli | sciame sismico ai Campi Flegrei

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Unoè in corso a partire dalle 6.24 dinell'area dei, in Campania (). Alle ore 7 sono stati rilevati dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, 7 terremoti. La scossa più potente è stata registrata alle 6.24, undi magnitudo 2.6 con epicentro localizzato nell'area Solfatara-Pisciarelli alla profondità di 2,4 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni fa sapere che "sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari della Protezione civile". Al momento non risultano danni a persone o cose.