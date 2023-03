Terremoto-Forza Italia, cala la scure del Cav: chi fa saltare in Parlamento (Di venerdì 24 marzo 2023) Cambio ai vertici di Forza Italia. Come comunicato da Silvio Berlusconi in una nota, Alessandro Cattaneo non è più il capogruppo di FI alla Camera. Al suo posto torna Paolo Barelli, ritenuto vicino ad Antonio Tajani, già alla guida del gruppo a Montecitorio da ottobre 2021 a settembre scorso. Licia Ronzulli resta invece capogruppo di FI al Senato. Una decisione ufficiale che mette fine a settimane di voci sui malumori nei confronti dei due capigruppo. Anche se non si può dire con certezza che il cambio metterà fine alle tensioni interne al partito. Cattaneo, spiega il Cavaliere, farà il vice coordinatore nazionale del partito, al fianco del ministro Anna Maria Bernini, con delega all'organizzazione territoriale. Oltre all'indicazione di Barelli, Berlusconi anticipa che "nelle prossime settimane" annuncerà "il nuovo assetto di Forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Cambio ai vertici di. Come comunicato da Silvio Berlusconi in una nota, Alessandro Cattaneo non è più il capogruppo di FI alla Camera. Al suo posto torna Paolo Barelli, ritenuto vicino ad Antonio Tajani, già alla guida del gruppo a Montecitorio da ottobre 2021 a settembre scorso. Licia Ronzulli resta invece capogruppo di FI al Senato. Una decisione ufficiale che mette fine a settimane di voci sui malumori nei confronti dei due capigruppo. Anche se non si può dire con certezza che il cambio metterà fine alle tensioni interne al partito. Cattaneo, spiega il Cavaliere, farà il vice coordinatore nazionale del partito, al fianco del ministro Anna Maria Bernini, con delega all'organizzazione territoriale. Oltre all'indicazione di Barelli, Berlusconi anticipa che "nelle prossime settimane" annuncerà "il nuovo assetto di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarsicaW : TERREMOTO IN FORZA ITALIA, SI DIMETTONO I COORDINAMENTI REGIONALI GIOVANILI IN ABRUZZO E PUGLIA - Simone37319587 : @LBasemi Sembra che in tanti abbiate interesse a non capire o far finta di non capire che deve per forza dire quest… - AmicideiBambini : #Siria. Le #famiglie siriane vittime di #guerra e #terremoto continuano a lottare per la sopravvivenza, ma grazie a… - saveoctopustwo : Dal punto di vista strutturale, un ponte così lungo su una faglia deve reggere qualsiasi terremoto forza 8 senza da… - _Velies_ : Terremoto in Pakistan, subito mandare miliardi di miliardi Forza Gioggia, spremi -