Terra Amara 2 anticipazioni 24 Marzo 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Yilmaz corre al luogo concordato con Zuleyha per il loro appuntamento. Tutto quello che trova è un ciondolo lasciato dalla giovane. Zuleyha, rientrata in Villa, chiama l’amato, temendo che non si sia palesato per qualche motivo grave. Tuttavia, quando sente che è in compagnia della sua famiglia e L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di venerdì 24 marzo 2023) Yilmaz corre al luogo concordato con Zuleyha per il loro appuntamento. Tutto quello che trova è un ciondolo lasciato dalla giovane. Zuleyha, rientrata in Villa, chiama l’amato, temendo che non si sia palesato per qualche motivo grave. Tuttavia, quando sente che è in compagnia della sua famiglia e L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 24 marzo 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 24 marzo 2023 - MiticoPanda : @MiticoPanda #uominedonne #GrandeFratelloVip Per info su Gossip e Altro cliccate qui - lamazzadiilhan : lui che guarda per la prima volta terra amara solo per me senza capire un cazzo nonostante siamo all’episodio 192 e… - AmaraTerraMia : Photos from Amara terra mia - Storia di storie del Gargano's post -