Teresa Cilia, l’ex tronista di Uomini e Donne in lacrime: “A causa del tumore all’utero non potrò più avere figli” (Di venerdì 24 marzo 2023) Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto parlare sul suo canale TikTok del tumore all’utero che l’ha colpita anni fa, rivelando le gravi conseguenze che la malattia ha causato alla sua vita: “Molti sanno che io ho avuto un tumore ma non sanno cosa mi ha lasciato – ha detto Cilia -. Purtroppo c’è stata una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli”. È una realtà dura da affrontare, specialmente quando c’è di mezzo una malattia tanto grave, ma Teresa ce l’ha fatta a testa alta: “Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023), exdi, ha voluto parlare sul suo canale TikTok delche l’ha colpita anni fa, rivelando le gravi conseguenze che la malattia hato alla sua vita: “Molti sanno che io ho avuto unma non sanno cosa mi ha lasciato – ha detto-. Purtroppo c’è stata una brutta conseguenza, cioè che adi questoio non”. È una realtà dura da affrontare, specialmente quando c’è di mezzo una malattia tanto grave, mace l’ha fatta a testa alta: “Avevo 24 anni quando ho scoperto diquesto. Ho ...

