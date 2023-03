Tensione Paris Saint-Germain – Inter: Skriniar visitato dai medici del Psg (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Paris Saint-Germain ha effettuato viste mediche sul giocatore dell’Inter Milan Skriniar partito da Milano per raggiungere la propria nazionale. L’indiscrezione, riportata dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione on line, ha del clamoroso. Si tratta di un gesto avventato da parte del Paris Saint-Germain che avrebbe sì avvisato l’Inter dell’intenzione di fare visitare il giocatore da medici di propria fiducia ma che tratta il giocatore ancora sotto contratto con l’Inter come di sua proprietà. Il caso Skriniar: scontro Paris Saint-Germain – Inter Il giocatore dell’Inter, Skriniar, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilha effettuato viste mediche sul giocatore dell’Milanpartito da Milano per raggiungere la propria nazionale. L’indiscrezione, riportata dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione on line, ha del clamoroso. Si tratta di un gesto avventato da parte delche avrebbe sì avvisato l’dell’intenzione di fare visitare il giocatore dadi propria fiducia ma che tratta il giocatore ancora sotto contratto con l’come di sua proprietà. Il caso: scontroIl giocatore dell’, ...

