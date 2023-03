Tennis: Torneo Miami. Trevisan al terzo turno, fuori Giorgi (Di venerdì 24 marzo 2023) La toscana è attesa ora dalla statunitense Liu Miami (STATI UNITI) - Esordio convincente per Martina Trevisan nel "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) La toscana è attesa ora dalla statunitense Liu(STATI UNITI) - Esordio convincente per Martinanel "Open",Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hack___life : Recentemente mia figlia era molto spaventata per la partecipazione ad un'importante torneo di tennis, comprensibile… - Tennista_Ita : Il grido di Lorenzo! #Sonego supera #Thiem 76 62 nel primo turno del torneo maschile #MiamiOpen e ora trova #Evans.… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Al torneo #ATPChallenger di Zadar ???? vittorie in rimonta per Flavio #Cobolli ???? e Giulio #Zeppieri ???? vs Dzumhur ???? e Tse… - GazzettinoNuovo : ALLA ‘MUTTI & BARTOLUCCI’ TENNIS CLINIC IL TORNEO ‘AMICA CHIPS KIDS’ - - infoitsport : Tennis: Torneo Miami, Fognini fuori all'esordio -