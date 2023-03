Tennis, l’ATP di Montecarlo conferma la partecipazione di Nadal (Di venerdì 24 marzo 2023) Rafa Nadal è lontano dai campi ormai da più di due mesi. L’ultima volta in cui abbiamo visto il mancino di Manacor con la racchetta in mano risale al secondo turno degli Australian Open, incassando una sonora sconfitta in tre set da Mackenzie McDonald. Una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba destra lo ha tenuto fuori da allora, tanto da farlo uscire dalla top 10 dopo 912 settimane. Ma al momento sembra finalmente esserci una data per il ritorno in campo del campionissimo spagnolo. Secondo le prime indiscrezioni, Nadal dovrebbe tornare all’agonismo almeno per il Masters1000 di Montecarlo, in programma dal prossimo 8 aprile e primo grande appuntamento stagionale sulla terra rossa. A lanciare la primissima indiscrezione sono gli stessi organizzatori monegaschi tramite un post sul loro profilo Twitter. Il torneo dà ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Rafaè lontano dai campi ormai da più di due mesi. L’ultima volta in cui abbiamo visto il mancino di Manacor con la racchetta in mano risale al secondo turno degli Australian Open, incassando una sonora sconfitta in tre set da Mackenzie McDonald. Una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba destra lo ha tenuto fuori da allora, tanto da farlo uscire dalla top 10 dopo 912 settimane. Ma al momento sembra finalmente esserci una data per il ritorno in campo del campionissimo spagnolo. Secondo le prime indiscrezioni,dovrebbe tornare all’agonismo almeno per il Masters1000 di, in programma dal prossimo 8 aprile e primo grande appuntamento stagionale sulla terra rossa. A lanciare la primissima indiscrezione sono gli stessi organizzatori monegaschi tramite un post sul loro profilo Twitter. Il torneo dà ...

