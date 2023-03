(Di venerdì 24 marzo 2023)si presenta ai nastri di partenza del Masters 1000 dicon l’obiettivo di tornare a giocare nuovamente la finale proprio come è accaduto ad Indian Wells la scorsa settimana. Ilta russo è stato anche protagonista di una polemica nei confronti deidel torneo californiano, che non dovrebbe ripetersi invece in Florida: “Qui isono davvero veloci, quindi non ho intenzione di lamentarmi” L’attuale numero cinque del mondo ritorna proprio sulla finale di Indian Wells, persa anche malamente contro Carlos Alcaraz: “Nella finale di Indian Wells, c’è stato un momento in cui ho cercato di giocare un po’ più aggressivo, più vicino alla linea di fondo, ma proprio in quei due game Alcaraz stava servendo delle vere e proprie bombe e questo non mi ha aiutato. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Tennis, Daniil Medvedev non ha alcun dubbio: 'Lo merita' - theshieldofspo1 : Il russo ha ammesso lo strapotere del nuovo numero uno al mondo #TSOS // #BNPPO23 // #IndianWells // #Medvedev //… - Tennis_Ita : Gilles Cervara, coach di Medvedev: 'Daniil è molto pragmatico, crede fino in fondo nelle sue idee' - Marcellino66it : RT @lorenzofares: Ora come ora le prime 3 posizioni del ranking #ATP sono prese Novak Djokovic ???? Daniil Medvedev Carlos #Alcaraz ???? L'or… -

Il 25enne si è fermato ad un passo dal trofeo, arrendendosi solo aMedvedev in semifinale. ... In un'intervista a Forbes, Frances spiega come intende ile come vorrebbe che fosse. " Ho ...... controMedvedev in finale a Rotterdam e contro Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells, ... Vuol dire che sta giocando undestinato a dargli soddisfazioni importanti già quest'anno, ...Sento che a poco a poco sto recuperando il mio livello di, il che è molto importante per me, sono stato molto vicino a battereMedvedev qualche giorno fa a Indian Wells. Non si sa mai, ...

Tennis, Daniil Medvedev: "Non mi lamenterò sui campi di Miami. Ho ritrovato le vecchie sensazioni quest'anno" OA Sport

Medvedev diventa un cartoon: la reazione del russo (FOTO). Il russo è il volto del masters1000 che si gioca in Florida.E’ andato in archivio il primo Masters 1000 della stagione con la vittoria di Carlos Alcaraz in finale contro Daniil Medvedev e il ritorno dello spagnolo al numero 1 del mondo, ma è già l’ora di proie ...