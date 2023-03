Teneva la madre morta in casa per la pensione | scoperta choc nel milanese

(Di venerdì 24 marzo 2023) Doppio mistero in provincia di Milano, dove nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere di una donna ne è stato trovato un altro mummificato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ColBridgerton1 : @earl_kilmartin @Penelopebdg Si ho provato ma lei mi ha detto di sceglierei lei e i gemelli per una volta e glielo… - infoitinterno : Teneva il cadavere mummificato della madre 90enne in una cassapanca per continuare a riscuotere la pensione - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Paderno Dugnano (Milano), teneva in casa il cadavere mummificato della madre per intascare la pensione #padernodugnan… - MediasetTgcom24 : Paderno Dugnano (Milano), teneva in casa il cadavere mummificato della madre per intascare la pensione… - vioxlin : @SecondaAlla @marcocappato Li danno problematici con problemi psichici e anche minati nell' anima .Mi fu raccontato… -

... sulle cui cause del decesso saranno svolti accertamenti, perché i suoi vicini di casa li hanno informati della presenza dell'anzianaricoverata in una non meglio precisata Rsa. Nel tentativo ...... è emerso come il decesso della 90enne non sia mai stato comunicato e come Sabrina Ghirello stesse regolarmente ricevendo sul conto cointestato con lala sua pensione, sua unica fonte di ...Dagli ulteriori accertamenti condotti a seguito dell'evento odierno, i militari hanno scoperto che l'anzianarisulta percepire regolarmente una pensione, tuttora accreditata sul conto corrente ...

Teneva in casa il cadavere mummificato della mamma per incassare la pensione Agenzia ANSA

In quel caso, era stato anche arrestato e posto in custodia cautelare in carcere. Era tornato a vivere con la madre nel 2021. Tenuto conto "della gravità dei maltrattamenti posti in essere, delle ...Da quanto acquisito dalle testimonianze raccolte dai vicini, che avevano allertato i militari dell’assenza della 64enne, l’anziana madre sarebbe stata ricoverata in una non meglio precisata Rsa in ...