TeleTrade | Il rally potrebbe riprendere mentre i timori della banca si attenuano?

(Di venerdì 24 marzo 2023) I mercati globali hanno formato undi sollievo in qualche modo temporaneo,i riflettori si spostano per un po’ dalle questionirie al calendario macroeconomico in Europa, con proiezioni sull’ulteriore percorso dei tassi di interesseFederal Reserve statunitense. La morte di Credit Suisse ha portato a un accordo da 3 miliardi di dollari con la sua rivale UBS, eppure sembra aver spazzato via quasi 17 miliardi di dollari di debito per gli obbligazionisti. Una First Republic con sede a San Francisco insieme ad altre banche regionali negli Stati Uniti, hanno continuato a seguire la lenta discesa con il declassamento del rating da tre tacche a “B-plus” da parte di S&P Global. Un’infusione di depositi da 30 miliardi di dollari dovrebbe allentare le pressioni sulla liquidità a breve termine, ...