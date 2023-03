Teenage Mutant Ninja Turtles | annunciato il GdR d’azione The Last Ronin

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ritorno al duro e puro per gli anfibi di Eastman e Laird: il GdRThericreerà il fumettoA meno che non abbiate visto il lungometraggio celebrativo Forever o non abbiate usato i costumi alternativi di Leonardo e Michelangelo in Nickelodeon All-Star Brawl, potreste non sapere che in realtàè nato come fumetto per maggiorenni: a ricordarcelo provvede il GdRThe, fresco di annuncio. Il sodalizio creativo di Kevin Eastman e Peter Laird, a suo tempo, mirò a sbeffeggiare la svolta cruda del fumetto negli anni ’80. Tornando ai giorni nostri, il vicepresidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GameXperienceIT : Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, annunciato il nuovo gioco ispirato a God of War - GamingTalker : Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un action RPG è in sviluppo - IGNitalia : #TeenageMutantNinjaTurtles: The Last Ronin è un action RPG in terza persona ispirato ai nuovi #GodOfWar, in cui una… - BumMocca : @leslychoco15_ Jsjsjsj 'Teenage Mutant Vampires Ninja Turtles' , vamos sumando. -

Paramount Global ha annunciato che la graphic novel di IDWNinja Turtles: The Last Ronin riceverà un action RPG in terza persona. Doug Rosen , vicepresidente senior per i giochi e i media emergenti, in un'intervista a Polygon , ha paragonato ...Doug Rosen, senior vice president di Paramount Global, ha annunciato a sorpresa la produzione di un nuovo videogioco Tripla A delle Tartarughe Ninja , tratto dal romanzo a fumettiNinja Turtles: The Last Ronin di Kevin Eastman, Peter Laird, Tom Waltz e Andy Kuhn. La miniserie, composta da soli cinque volumi, è stata pubblicata tra ottobre 2020 e aprile 2022, e ...La particolarità del cabinato è sicuramente la plancia a 4 giocatori, esattamente come il cabinato originale degli anni '90, in memoria sono presenti i due titoli arcade della serie,...

Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin: annunciato il gioco ... Multiplayer.it

Ritorno al duro e puro per gli anfibi di Eastman e Laird: il GdR d’azione The Last Ronin ricreerà il fumetto Teenage Mutant Ninja Turtles A meno che non abbiate visto il lungometraggio celebrativo ...C’è un nuovo videogioco delle Tartarughe Ninja in sviluppo, tuttavia sarà molto diverso da quelli usciti finora: si tratta infatti di un adattamento videoludico di Teenage Mutant Ninja Turtles: The La ...