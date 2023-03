Teatro Eidos, domenica al San Nicola l’ultimo spettacolo de ‘Il paese dei sogni’ (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi chiude domenica 26 marzo alle ore 17, presso il Teatro San Nicola, la diciannovesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Anche questa edizione è stata accolta dal pubblico con notevole favore, soprattutto per la qualità e la diversità degli spettacoli proposti. La grande affluenza riscontrata e l’entusiasmo dei “piccoli spettatori” hanno confermato con forza i nostri propositi nel voler restituire la magia del Teatro alla condivisione della comunità. E dopo il successo di questa edizione la Compagnia Teatro Eidos è già al lavoro per la programmazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi chiude26 marzo alle ore 17, presso ilSan, la diciannovesima edizione de “Ildei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Anche questa edizione è stata accolta dal pubblico con notevole favore, soprattutto per la qualità e la diversità degli spettacoli proposti. La grande affluenza riscontrata e l’entusiasmo dei “piccoli spettatori” hanno confermato con forza i nostri propositi nel voler restituire la magia delalla condivisione della comunità. E dopo il successo di questa edizione la Compagniaè già al lavoro per la programmazione ...

