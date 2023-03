Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Tbc, 1,6 mln di morti l'anno, Oms raddoppia gli sforzi per vincerla entro 2030 - Giornaleditalia : Tbc, 1,6 mln di morti l'anno, Oms raddoppia gli sforzi per vincerla entro 2030 -

Roma, 22 feb. - I super batteri sono peggio del Covid: 'ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più dellae dell Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l'anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi ...Roma, 22 feb. - I super batteri sono peggio del Covid: "ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più dellae dell Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l'anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi ...Roma, 22 feb. - I super batteri sono peggio del Covid: 'ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più dellae dell Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l'anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi ...

Oms, nel mondo 1,6 milioni di persone morte per Tbc nel 2021 ... Agenzia ANSA

Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - La tubercolosi resta una delle principali infezioni killer nel mondo, con 1,6 milioni di morti e milioni ...