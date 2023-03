Tarquinia | da Asl e Regione buone notizie per l’Ospedale

(Di venerdì 24 marzo 2023)– Finalmenteperdi: la Direzione Generale della Asl di Viterbo annuncia finanziamenti per € 19.464.949,71 euro. La scorsa settimana il Sindaco Alessandro Giulivi aveva scritto alla Direzione Generale della Asl e al neo Presidente dellaLazio, Francesco Rocca. Nelle prossime settimane il Sindaco Giulivi incontrerà il Presidente Rocca per chiedere delucidazioni sulle problematiche che riguardano il nosocomio tarquiniese, sia quelle relative all’aspetto strutturale del presidio ed alla dotazione tecnologica, sia quelle riguardanti la carenza di personale. Immediato il riscontro della Asl, che in una lunga nota inviata al Comune e condivisa con laLazio, ha elencato tutte “le azioni finalizzate al miglioramento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lextraweb : Tarquinia, il Comune rende nota la risposta della ASL sull'ospedale: 'In arrivo oltre 19 milioni di investimenti e… - tusciatimes : Ospedale di Tarquinia, Asl e Regione: 'In arrivo oltre 19 milioni di euro di investimenti, personale medico e ... -… -

Finalmente buone notizie per l'ospedale di: la Direzione Generale delladi Viterbo annuncia finanziamenti per 19.464.949,71 euro. La scorsa settimana il Sindaco Alessandro Giulivi aveva scritto alla Direzione Generale dellae ...'Per i corridoi dell'ospedale diè un continuo vociare "Laha dichiarato che l'ospedale non chiuderà!" MA VERAMENTE!Finalmente buone notizie per l'Ospedale di: la Direzione Generale delladi Viterbo annuncia finanziamenti per 19.464.949,71 euro. La scorsa settimana il Sindaco Alessandro Giulivi aveva scritto alla Direzione Generale dellae ...

Ospedale di Tarquinia, Asl e Regione rispondono al Comune: in ... TusciaUp

TARQUINIA - Finalmente buone notizie per l’Ospedale di Tarquinia: la Direzione Generale della ASL di Viterbo annuncia finanziamenti per € 1 ...“Per i corridoi dell’ospedale di Tarquinia è un continuo vociare “La Asl ha dichiarato che l’ospedale non chiuderà!” Ma veramente Nessuno di noi pensa che qualcuno scriverà nero su bianco “domani ...