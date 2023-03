Taranto-Avellino, i convocati di Rastelli: forfait dell’ultim’ora (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Taranto ed Avellino, previsto per la trentaquattresima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella, 22 Tammaro; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 42 Moretti, 39 Perrone; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 31 Marconi. REPORT Pasquale Pane non è stato convocato a scopo precauzionale. Ramzi Aya deve osservare qualche giorno di riposo per un risentimento al ginocchio. Simone Benedetti osserverà qualche giorno di riposo e cure fisioterapiche in attesa di nuovi accertamenti. Jacopo Dall’Oglio continuerà il programma di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, previsto per la trentaquattresima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella, 22 Tammaro; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 42 Moretti, 39 Perrone; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 31 Marconi. REPORT Pasquale Pane non è stato convocato a scopo precauzionale. Ramzi Aya deve osservare qualche giorno di riposo per un risentimento al ginocchio. Simone Benedetti osserverà qualche giorno di riposo e cure fisioterapiche in attesa di nuovi accertamenti. Jacopo Dall’Oglio continuerà il programma di ...

