Tajani, studiare piano cinese, ma Pechino deve fare di più (Di venerdì 24 marzo 2023) "La Cina può e deve fare di più per spingere la Russia a un cessate il fuoco e a ritirare le truppe". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ad una domanda a margine di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) "La Cina può edi più per spingere la Russia a un cessate il fuoco e a ritirare le truppe". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniorispondendo ad una domanda a margine di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Tajani, studiare piano cinese, ma Pechino deve fare di più - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La Cina può e deve fare di più per spingere la Russia a un cessate il fuoco'. Lo ha detto il ministro de… - fisco24_info : Tajani: studiare il piano cinese, ma Pechino deve fare di più: Il ministro degli Esteri: 'Non contiene la richiesta… - ramses09975976 : @ultimenotizie tajani dovrebbe studiare storia. - Igoretto61 : @giovannicirone3 @Antonio_Tajani Non riescono a limitare i danni a Napoli e ad aver pronto in piano adeguato e vorr… -