Tajani: “Serve una lotta dura contro i trafficanti. Una Mare nostrum europea non è la soluzione” (Di venerdì 24 marzo 2023) ”Non mi sembra una proposta risolutiva quella di una Mare nostrum europea”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Radio Anch’io mentre a Bruxelles è in corso il Consiglio europeo su immigrazione, guerra in Ucraina ed energia. Tajani: l’Europa deve intervenire sui flussi ”L’Europa deve intervenire sui flussi migratori, è compito dell’Europa”, ha detto ancora invocando una ”azione forte contro i trafficanti di esseri umani”. Certo – ha aggiunto il capo della nostra diplomazia – dobbiamo salvare le persone in Mare, che fanno naufragio. Ma soprattutto combattere i flussi migratori irregolari e impedire che partano”. La Tunisia ha bisogno di aiuto urgente Poi ha acceso i riflettori sulla Tunisia, dopo l’allarme lanciato ieri dal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) ”Non mi sembra una proposta risolutiva quella di una”. Così il ministro degli Esteri Antoniointervenendo a Radio Anch’io mentre a Bruxelles è in corso il Consiglio europeo su immigrazione, guerra in Ucraina ed energia.: l’Europa deve intervenire sui flussi ”L’Europa deve intervenire sui flussi migratori, è compito dell’Europa”, ha detto ancora invocando una ”azione fortedi esseri umani”. Certo – ha aggiunto il capo della nostra diplomazia – dobbiamo salvare le persone in, che fanno naufragio. Ma soprattutto combattere i flussi migratori irregolari e impedire che partano”. La Tunisia ha bisogno di aiuto urgente Poi ha acceso i riflettori sulla Tunisia, dopo l’allarme lanciato ieri dal ...

