Tagliatelle con gli asparagi, il piatto della primavera (Di venerdì 24 marzo 2023) Le Tagliatelle con gli asparagi sono un primo piatto, rapido e molto facile da preparare, che regala davvero una grande soddisfazione. Il gusto delicato degli asparagi freschi si lega perfettamente con la pasta all'uovo, rendendo questo piatto apprezzato e di sicura riuscita sia per un pranzo in famiglia sia per una cena con i propri amici. La ricetta delle Tagliatelle con gli asparagi Per preparare questo primo piatto, cominciate innanzitutto ...

