Tabellone semifinali e playoff Mondiali femminili curling 2023: gli accoppiamenti (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Tabellone di playoff e semifinali dei Mondiali femminili di curling 2023, in programma da sabato 18 a domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare delle azzurre. Le migliori due formazioni della classifica del girone accedono direttamente alle semifinali. Le squadre classificate tra il terzo ed il sesto posto nel round robin devono invece passare dai playoff. L’Italia di Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, dopo l’ottimo quarto posto agli Europei, proverà a confermarsi tra le migliori al mondo per centrare un altro grande risultato. Di seguito, il Tabellone e tutti gli accoppiamenti di ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildideidi, in programma da sabato 18 a domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare delle azzurre. Le migliori due formazioni della classifica del girone accedono direttamente alle. Le squadre classificate tra il terzo ed il sesto posto nel round robin devono invece passare dai. L’Italia di Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, dopo l’ottimo quarto posto agli Europei, proverà a confermarsi tra le migliori al mondo per centrare un altro grande risultato. Di seguito, ile tutti glidi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChristosFrom : RT @ncorrasco: Calendario alla mano, bisogna essere consapevoli che l'eventuale qualificazione per le semifinali di CL renderebbe complesso… - DennyMaglie : RT @ncorrasco: Calendario alla mano, bisogna essere consapevoli che l'eventuale qualificazione per le semifinali di CL renderebbe complesso… - Bianca34874951 : RT @ncorrasco: Calendario alla mano, bisogna essere consapevoli che l'eventuale qualificazione per le semifinali di CL renderebbe complesso… - ncorrasco : Calendario alla mano, bisogna essere consapevoli che l'eventuale qualificazione per le semifinali di CL renderebbe… - EPalasciano : @GiacomoGiusti @armagio No. È integrale fino ai quarti (tutti contro tutti) Poi dai quarti alle semifinali hai tabe… -