Tabellino Westchester United-San Donato 1-1 | Torneo di Viareggio 2023

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ildi-San1-1, match della terza giornata del girone 1 deldi. Al vantaggio del club estero con Mackic a inizio primo tempo risponde a inizio secondo tempo Costantini per la squadra italiana. In ogni caso, entrambe le squadre vengono inesorabilmente eliminate. Reti: 4? pt. Mackic (W); 1? st. Costantini (S).: Arango, Cappellini, Vieira, Lazoja, Mendez, Huseinovic, Rivera, Henderson, Norales Rahirez, Mackic (9’ st. Salazar), Gjonbalaj (21’ st. Arevalo). A disp.: Perelman, Maldonado, Bunjaj, Dalipi, Cuartas, Salazar. All.: Corrado. SANTAVARNELLE: Frizzi (31’ st. Marinai), Gistri (7’ st. Forconi), Ferraro, Bonarelli (7’ st. Mugnaini), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WestchesterUnitedSanDonato 1-1, il tabellino | #ViareggioCup - bncalcio : 73^ VIAREGGIO CUP: WESTCHESTER UNITED FC-BENEVENTO 2-10 IL TABELLINO - sportface2016 : Tabellino Empoli-Westchester United 3-0: marcatori e gol #ViareggioCup 2023 -

Ildi- Benevento , match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023 , in cui la formazione giallorossa ha spazzato via la compagine americana ...Di seguito ildel match fra Empoli e. EMPOLI ( 4 - 4 - 2 ): Seghetti; Izquierdo, Stassin, Biscotin (62' Bonafede) Lanza; Obeng (67' Crasta), Masini (52' Barbafieri), Cecchi (67' ...Sul finale ancora una rete azzurra, questa volta è Crasta a timbrare ildei marcatori. Reti inviolate da parte delUnited che nonostante le occasioni non riesce ad accorciare ...

Tabellino Westchester United-San Donato: Torneo di Viareggio 2023 SPORTFACE.IT

Il tabellino di Westchester United-San Donato 1-1, match della terza giornata del girone 1 del Torneo di Viareggio 2023. Al vantaggio del club estero con Mackic a inizio primo tempo risponde a inizio ...Il tabellino di Westchester-Benevento, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023 ...