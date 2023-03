Tabellino Torino-APIA Leichhardt 8-0 | Torneo di Viareggio 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ile i marcatori di, match terminato per 7-0 e valevole per l’ultima giornata del girone 2 deldi: Brezzo, Gaj, Gallea, De Marco, Corona, Ceica, Percuin, Maset, Makadji, Vaiarelli, Giovannini. All.: Asta.: Sinnott, Da Silva, Denmead, Efsthiatou, Martellotta, Murden, Nilsen, Pusateri, Rimicci, Stavropoulos, Siciliano. All.: Mazza. Marcatori: 3?-36?-43? Corona (T), 11? Giovannini (T), 57?-82? Gabellini (T), 65? iacovoni (T), 89? Ceica (T).Arbitro: Sig. Latini di Empoli.Ammoniti: / SportFace.