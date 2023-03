Sversamento illecito di rifiuti nel Sannio | diverse persone incastrate dalle telecamere VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso di un’operazione finalizzata alla repressione delle attività illecite connesse al ciclo deied in particolare al contrasto dell’abbandono e dell’abbruciamento nella provincia del, la Stazione Carabinieri Forestale di Pontelandolfo ha disposto in diversi Comuni mirate verifiche, ispezioni e controlli. In considerazione del susseguirsi di tali violazioni in materia dialla località “Tenzone” area P.I.P. del Comune di San Lorenzo Maggiore, i militari hanno avviato una incalzante attività di sorveglianza attraverso l’uso di foto trappole, per l’accertamento e la repressione di tale fenomeno. L’attività posta in essere ha permesso ai Carabinieri Forestale di individuare i responsabili dell’abbandono dei, a cui sono state elevate altrettante sanzioni ...