Suzuki Connect, auto sempre connessa con app gratis per 3 anni (Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Suzuki, a partire dal 13 marzo scorso, offre gratuitamente la suite di servizi legati all’app Suzuki Connect per 36 mesi a tutti i clienti della gamma S-Cross Hybrid sempre più interessati alle nuove tendenze tecnologiche e alla connettività. In concreto, ogni cliente che acquisterà una S-Cross Hybrid con motori 1.4 48V e 1.5 140V potrà usufruire, a costo zero e per ben 36 mesi, dei servizi offerti dall’app Suzuki Connect, uno strumento smart e avanzato, ricco di funzioni utili che rendono più facile, pratico e sicuro l’uso quotidiano dell’auto. L’accesso triennale a Suzuki Connect viene garantito in maniera retroattiva anche a chi ha già acquistato la vettura da ottobre 2022 a oggi (se la registrazione è avvenuta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –, a partire dal 13 marzo scorso, offre gratuitamente la suite di servizi legati all’appper 36 mesi a tutti i clienti della gamma S-Cross Hybridpiù interessati alle nuove tendenze tecnologiche e alla connettività. In concreto, ogni cliente che acquisterà una S-Cross Hybrid con motori 1.4 48V e 1.5 140V potrà usufruire, a costo zero e per ben 36 mesi, dei servizi offerti dall’app, uno strumento smart e avanzato, ricco di funzioni utili che rendono più facile, pratico e sicuro l’uso quotidiano dell’. L’accesso triennale aviene garantito in maniera retroattiva anche a chi ha già acquistato la vettura da ottobre 2022 a oggi (se la registrazione è avvenuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Suzuki Connect, auto sempre connessa con app gratis per 3 anni - Italpress : Suzuki Connect, auto sempre connessa con app gratis per 3 anni - Italpress : Suzuki Connect, auto sempre connessa con app gratis per 3 anni - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Suzuki Connect: ecco l’app per restare sempre connesso all’auto - motorionline : #Suzuki Connect: ecco l’app per restare sempre connesso all’auto -

Suzuki Connect, auto sempre connessa con app gratis per 3 anni ROMA - Suzuki, a partire dal 13 marzo scorso, offre gratuitamente la suite di servizi legati all'app Suzuki Connect per 36 mesi a tutti i clienti della gamma S - Cross Hybrid sempre più interessati alle nuove tendenze tecnologiche e alla connettività. In concreto, ogni cliente che acquisterà una S - ... Suzuki Connect: ecco l'app per restare sempre connessi all'auto Le funzioni Entrando nel dettaglio, tramite Suzuki Connect è possibile ricevere notifiche quando ci si scorda di bloccare le porte o di spegnere i fari o le luci di emergenza e di effettuare le ... Le nuove Giulia e Stelvio verso l'Alfa Romeo Tribe weekend ...di un nuovo Tech Hub a Cracovia Italpress Ford entra nel mondo del gaming Italpress Suzuki Italia ...e con lo storico design "a cannocchiale" e una rinnovata dotazione tecnologica con gli "Alfa Connect ... ROMA -, a partire dal 13 marzo scorso, offre gratuitamente la suite di servizi legati all'appper 36 mesi a tutti i clienti della gamma S - Cross Hybrid sempre più interessati alle nuove tendenze tecnologiche e alla connettività. In concreto, ogni cliente che acquisterà una S - ...Le funzioni Entrando nel dettaglio, tramiteè possibile ricevere notifiche quando ci si scorda di bloccare le porte o di spegnere i fari o le luci di emergenza e di effettuare le ......di un nuovo Tech Hub a Cracovia Italpress Ford entra nel mondo del gaming ItalpressItalia ...e con lo storico design "a cannocchiale" e una rinnovata dotazione tecnologica con gli "Alfa... Suzuki Connect, auto sempre connessa con app gratis per 3 anni ... Italpress Suzuki Connect, auto sempre connessa con app gratis per 3 anni ROMA (ITALPRESS) – Suzuki, a partire dal 13 marzo scorso, offre gratuitamente la suite di servizi legati all’app Suzuki Connect per 36 mesi a tutti i clienti della gamma S-Cross Hybrid sempre più ... Suzuki S-Cross Hybrid sempre connessa grazie all'App gratuita Suzuki a partire dal 13/03/2023, offre gratuitamente la suite di servizi legati all’app Suzuki Connect per 36 mesi a tutti i clienti della gamma S-Cross Hybrid sempre più interessati alle nuove ... ROMA (ITALPRESS) – Suzuki, a partire dal 13 marzo scorso, offre gratuitamente la suite di servizi legati all’app Suzuki Connect per 36 mesi a tutti i clienti della gamma S-Cross Hybrid sempre più ...Suzuki a partire dal 13/03/2023, offre gratuitamente la suite di servizi legati all’app Suzuki Connect per 36 mesi a tutti i clienti della gamma S-Cross Hybrid sempre più interessati alle nuove ...