Summit per la democrazia, Biden esclude Orbán ed Erdogan (Di venerdì 24 marzo 2023) Niente da fare neppure questa volta per Viktor Orbán. Al Summit per la democrazia che si terrà la prossima settimana l'Ungheria non è stata invitata dal presidente statunitense Joe Biden, che ha scelto di lasciarla fuori come già fatto a dicembre del 2021 in occasione del lancio dell'incontro. Pesano questioni come la situazione interna all'Ungheria, specie sui diritti, e il contesto internazionale, con il Paese dell'Est Europa che sembra più vicino alla Russia e alla Cina che all'Unione europea e alla Nato. Basti pensare che nelle scorse ore Gergely Gulyás, capo di gabinetto di Orbán, ha definito "infelice" il mandato d'arresto spiccato dalla Corte penale internazionale nei confronti di Vladimir Putin e ha comunicato che il leader russo non verrebbe arrestato se mettesse piede su suolo ungherese.

