Sullo stop alle auto nel 2035 vince solo la Germania (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora una volta l'Europa si dimostra un club dove ogni Paese membro pensa solo ai suoi interessi. Pur di portare a casa un risultato i governi disfano alleanze costruite su interessi comuni. È il caso dello stop alla produzione di motori termici previsto da Bruxelles nel 2035. Gli allarmi sui posti di lavoro a rischio nella filiera industriale avevano creato un asse tra Berlino e Roma, a favore di una deroga per i carburanti creati in laboratori, i cosiddetti e-fuel, che avrebbero consentito la sopravvivenza delle macchine tradizionali oltre la data prefissata. Un compromesso che fino a ieri aveva retto. Ma che è svanito nel nulla, almeno a giudicare dalla commedia andata in scena in quel di Bruxelles. Il primo colpo di sbarramento a eventuali cambi di programma nelle decisioni prese è arrivato dalla presidente del ...

