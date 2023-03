(Di venerdì 24 marzo 2023) Matteochedidi Messina, sembra Maurizio Crozza che imita. Ma non c’è niente da ridere. Ho dovuto ascoltare più volte il brano dell’intervento diin cui il ministro sostiene che la realizzazione del “” sarà immune da assalti mafiosi e anzi costituirà di per se’ un’arma contro il potere mafioso, ma confesso di aver gettato la spugna.colleziona una serie di frasi fatte, mettendole una accanto all’altra senza nemmeno avere la pretesa di salvaguardare un minimo di coerenza logica tra un concetto e l’altro. L’effetto che produce è simile ache produce chi pratica il così detto “italian sounding” nel campo dell’eno gastronomia: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Su mafia e ponte sullo Stretto, Salvini parla molto più con quello che non dice - gianni969dc : Vi rendete conto di cosa dica ?@matteosalvinimi? ? Lui ha studiato! Quindi Ingegneri andate a casa! Il ponte abbatt… - FabGiagnoni : RT @ynatyzz: Con questo ponte ,mi sa che la Mafia ,brinderà ,dalla felicità - ynatyzz : Con questo ponte ,mi sa che la Mafia ,brinderà ,dalla felicità - BaermannJoseph : @aleciaozi @matteosalvinimi La mafia ha poco da sperare in un cantiere comunitario con commissario affidato a WeBui… -

Il sindaco facente funzioni ha, poi, legato il destino del Porto all'idea delsullo Stretto ... "Se vogliamo debellare la- ha detto - non possiamo che puntare sull'unica speranza che è la ...Il sindaco facente funzioni ha, poi, legato il destino del Porto all'idea delsullo Stretto ... "Se vogliamo debellare laha detto non possiamo che puntare sull'unica speranza che è la ...... citando gli argomenti contro il: "Gli uccelli migratori troveranno il modo di migrare su altre rotte e poi c'è la" ha detto Salvini non puoi fare ilperché c'è la". Ma per ...

Su mafia e ponte sullo Stretto, Salvini parla molto più con quello che non dice Il Fatto Quotidiano

Tanta parte avranno le nuove generazioni, che possono costruire quel ponte di passaggio verso una società libera ... che tutto” è possibile”! “La mafia teme la scuola più che la giustizia, ...PALERMO - Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante l'iniziativa "Lo sviluppo del sistema infrastrutturale siciliano" organizzata ...