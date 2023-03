Stupri, aborti e torture: le carceri di Kim in Corea del Nord (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Esecuzioni extragiudiziali, Stupri, aborti forzati, galera senza processo, torture, razioni da fame che costringono i prigionieri a cercare insetti da mangiare. Sono solo alcuni degli abusi all’ordine del giorno nelle carceri della Corea del Nord governata da Kim Jong-un e in altre strutture di detenzione, secondo ex detenuti la cui testimonianza è alla base di un nuovo rapporto pubblicato questa settimana da un osservatorio per i diritti umani, l’ong senza scopo di lucro Korea Future. Utilizzando interviste a centinaia di sopravvissuti, testimoni e autori di abusi che sono fuggiti dal paese, insieme a documenti ufficiali, immagini satellitari, analisi architettoniche e modelli digitali di strutture penitenziarie, la ong ha costruito un quadro dettagliato della vita ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Esecuzioni extragiudiziali,forzati, galera senza processo,, razioni da fame che costringono i prigionieri a cercare insetti da mangiare. Sono solo alcuni degli abusi all’ordine del giorno nelledelladelgovernata da Kim Jong-un e in altre strutture di detenzione, secondo ex detenuti la cui testimonianza è alla base di un nuovo rapporto pubblicato questa settimana da un osservatorio per i diritti umani, l’ong senza scopo di lucro Korea Future. Utilizzando interviste a centinaia di sopravvissuti, testimoni e autori di abusi che sono fuggiti dal paese, insieme a documenti ufficiali, immagini satellitari, analisi architettoniche e modelli digitali di strutture penitenziarie, la ong ha costruito un quadro dettagliato della vita ...

