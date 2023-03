(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Una persona su tre ricoverata nei reparti di medicina è malnutrita e questa condizione si correla con una prognosi peggiore. Per questo è necessario valutare subito all’ingresso in ospedale lo stato...

Studio Gemelli, malnutrito 1 ricoverato su 3, un 'calcolatore' li individua Costruire Salute

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Una persona su tre ricoverata nei reparti di medicina è malnutrita e questa condizione si correla con una prognosi ...