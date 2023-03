Striscione contro Maradona, la Federcalcio inglese condanna tifosi: “Abbiamo annullato i loro biglietti” (Di venerdì 24 marzo 2023) Episodio spiacevole al Maradona durante la sfida tra Italia-Inghilterra: dei tifosi inglesi hanno mostrato una bandiera con su scritto qualcosa di offensivo nei confronti di Diego Armando Maradona: “Diego’s in a box”, con un chiaro riferimento alla leggenda argentina scomparsa nel novembre 2020. In un breve comunicato la Federcalcio inglese “condanna fermamente le azioni dell’individuo che si è recato a Napoli con una bandiera che recava un messaggio altamente offensivo. Abbiamo subito provveduto a far cancellare i loro biglietti prima della partita. La questione sarà riesaminata ulteriormente quando torneremo in Inghilterra”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Episodio spiacevole aldurante la sfida tra Italia-Inghilterra: deiinglesi hanno mostrato una bandiera con su scritto qualcosa di offensivo nei confronti di Diego Armando: “Diego’s in a box”, con un chiaro riferimento alla leggenda argentina scomparsa nel novembre 2020. In un breve comunicato lafermamente le azioni dell’individuo che si è recato a Napoli con una bandiera che recava un messaggio altamente offensivo.subito provveduto a far cancellare iprima della partita. La questione sarà riesaminata ulteriormente quando torneremo in Inghilterra”. SportFace.

