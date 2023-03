Striscia la Notizia: possibile conflitto di interessi per Monica Maggioni al Tg1 (Di venerdì 24 marzo 2023) Stasera, all’interno di “Rai Scoglio 24”, l’apprezzata sezione di Striscia la Notizia che analizza gli sprechi del servizio televisivo pubblico, Pinuccio riprende le indagini su un eventuale conflitto di interessi che riguarderebbe la conduttrice Monica Maggioni, attualmente a capo del Tg1. L’indagine ha avuto inizio nel gennaio 2022, quando Gianluigi Paragone avanzò un’interrogazione alla Vigilanza Rai relativa a una segnalazione che coinvolgeva quattro aziende di produzione di contenuti video legate a Monica Maggioni. Tali società, secondo le accuse, avrebbero lavorato con la televisione pubblica fornendo documentari mandati in onda nei segmenti di informazione di cui Maggioni era a capo. In aggiunta, la conduttrice è stata socia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Stasera, all’interno di “Rai Scoglio 24”, l’apprezzata sezione dilache analizza gli sprechi del servizio televisivo pubblico, Pinuccio riprende le indagini su un eventualediche riguarderebbe la conduttrice, attualmente a capo del Tg1. L’indagine ha avuto inizio nel gennaio 2022, quando Gianluigi Paragone avanzò un’interrogazione alla Vigilanza Rai relativa a una segnalazione che coinvolgeva quattro aziende di produzione di contenuti video legate a. Tali società, secondo le accuse, avrebbero lavorato con la televisione pubblica fornendo documentari mandati in onda nei segmenti di informazione di cuiera a capo. In aggiunta, la conduttrice è stata socia ...

