Striscia la notizia, anticipazioni del servizio di Jimmy Ghione in onda venerdì 24 marzo (Di venerdì 24 marzo 2023) «Dovreste ringraziarmi che mi sono messo in mezzo, così ho evitato una strage». È così che un dipendente (da oltre 40 anni) dell'Agenzia delle Entrate di Roma Eur 6 (Torrino) parla del barista-aggressore che aveva minacciato di "prendere un coltello e ammazzare" Jimmy Ghione e il suo cameraman (link al servizio). Alcuni giorni fa l'inviato di Striscia era andato in missione a chiedere perché il bar non emettesse scontrini. Leggi anche –> Vinicio Capossela esce "La parte del torto", 2° estratto da TREDICI CANZONI URGENTI Oggi Ghione si è posizionato fuori dall'Agenzia con un banchetto, facendo finta di servire caffè "nero" e stampare fotocopie in bianco e "nero" ai dipendenti in entrata. Qui l'incontro con la persona che il giorno dell'aggressione aveva preso le difese del barista violento ed era ...

