Strasburgo | “Le carceri italiane violente e sovraffollate”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Violenze e intimidazioni tra detenuti, soprattutto nelledi Lorusso e Cutugno a Torino e in quello di Regina Coeli a Roma. Oltre ad un sovraffollamento in tutti gli istituti di pena che tocca quota 152% considerando la prigione di Monza. Questi alcuni dati denunciati dal Cpt, l'organo anti tortura del Consiglio d'Europa, nel rapporto basato sulla visita condotta un anno fa e, a seguito del quale, si torna a domandare anche l'abolizione dell'isolamento diurno ed il riesame della gestione dei detenuti sottoposti al regime del "41-bis". Sempre da, poi, è arrivata la richiesta di poter migliorare, in generale, le condizioni di vita dei detenuti, oltre ad una serie di misure specifiche pensate per le donne ed i transessuali.