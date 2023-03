(Di venerdì 24 marzo 2023) commenta Violenze e intimidazioni tra detenuti, in particolare nelle'Lorusso e Cutugno' di Torino e di 'Regina Coeli' a Roma, e un sovraffollamento in tutti gli istituti di pena che arriva al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Carceri italiane violente e sovraffollate, dice Strasburgo. Chiesta di nuovo l'abolizione dell'isolamento diurno e… - CatelliRossella : Strasburgo: carceri italiane violente e sovraffollate - Cronaca - ANSA - PeskyLurker : RT @Agenzia_Ansa: Carceri italiane violente e sovraffollate, dice Strasburgo. Chiesta di nuovo l'abolizione dell'isolamento diurno e il rie… - PaoloPiggi : Violenze e intimidazioni tra detenuti, in particolare nelle carceri di Lorusso e Cutugno a Torino e quello di Regin… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Carceri italiane violente e sovraffollate, dice Strasburgo. Chiesta di nuovo l'abolizione dell'isolamento diurno e il rie… -

commenta Violenze e intimidazioni tra detenuti, in particolare nelle'Lorusso e Cutugno' di Torino e di 'Regina Coeli' a Roma, e un sovraffollamento in tutti gli ...d'Europa a, in un ...10.45Italia sovraffollate Il Cpt, organo anti - tortura del Consiglio d'Europa, denuncia il sovraffollamento nelleitaliane, che arriva al 152% nella prigione di Monza. Il ...... certificata dalla condanna della Corte diper il sovraffollamento di celle in cui solo ...delle comunità terapeutiche (Fict) che su 5.731 utenti ne ha un 20% provenienti dalle, in ...

Strasburgo: carceri italiane violente e sovraffollate TGCOM

Nella relazione Strasburgo torna a domandare l'abolizione dell'isolamento ... ha riscontrato un sovraffollamento medio del 114% rispetto alla capacità ufficiale delle carceri italiane di 50.863 posti ...Violenze e intimidazioni tra detenuti, in particolare nelle carceri "Lorusso e Cutugno" di Torino e di ... E' quanto denuncia il Cpt, l'organo anti-tortura del Consiglio d'Europa a Strasburgo, in un ...