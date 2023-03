Strage migranti Cutro, ultime notizie: 11 dispersi e altrettante salme da trasferire (Di venerdì 24 marzo 2023) La Strage di migranti avvenuta lo scorso 26 febbraio al largo delle coste di Cutro non è un capitolo chiuso. Parola di Franca Ferraro, il nuovo prefetto di Crotone insediatosi nel suo nuovo ruolo presso il capoluogo pitagorico lo scorso 13 marzo. Nel suo discorso di presentazione pronunciato oggi davanti alla stampa, la 64enne in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ladiavvenuta lo scorso 26 febbraio al largo delle coste dinon è un capitolo chiuso. Parola di Franca Ferraro, il nuovo prefetto di Crotone insediatosi nel suo nuovo ruolo presso il capoluogo pitagorico lo scorso 13 marzo. Nel suo discorso di presentazione pronunciato oggi davanti alla stampa, la 64enne in ... TAG24.

