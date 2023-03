Strage di Corinaldo | la testimonianza di Fedez in tribunale | “Non ho un ricordo nitido”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il rapper Federico Leonardo Lucia in arteha testimoniato ad Ancona nel processo bis per lanella discoteca Lanterna Azzurra di(Ancona) riguardante presunte responsabilità per la sicurezza e le carenze strutturali del locale, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 quando, nella calca seguita a spruzzi di spray al peperoncino, morirono cinque adolescenti e una madre 39enne.ha risposto alle domande dei pm Paolo Gubinelli, Valentina Bavai e dei legali di difesa e parte civile, parlando anche delle proprie esperienze di djset, prima che la popolarità lo portasse a riempire palazzetti e stadi.è stato chiamato a rispondere sulle condizioni del locale, delle quali però non aveva memoria, perché si era esibito due volte in dj-set alla Lanterna nel 2015 (486 biglietti ...

Il rapper Federico Leonardo Lucia in arte Fedez ha testimoniato ad Ancona nel processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) riguardante presunte responsabilità per la sicurezza e le carenze strutturali del locale, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 quando, nella calca seguita a spruzzi di spray al peperoncino, morirono cinque adolescenti e una madre 39enne.

È il giorno di Fedez al tribunale di Ancona. Il rapper è stato chiamato a testimoniare davanti al giudice Francesca Pizzi per l'udienza del processo bis sulla strage di Corinaldo: nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, nella calca seguita a spruzzi di spray al peperoncino, morirono cinque adolescenti e una madre 39enne.