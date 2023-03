Strage di Corinaldo | il marito di Eleonora | ho perso tutto | sono rimasto solo con i miei 4 figli

(Di venerdì 24 marzo 2023) Al processo bis sullaal ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, al concerto di Sfera Ebbasta, morirono una giovane mamma e cinque adolescenti, i giudici ascoltano Fedez e anche il cantante che quella sera era lì sul palco per capire di chi sia la responsabilità di quello che è accaduto: se dei criminali che spruzzarono lo spray al peperoncino per rubare provocando il fuggi fuggi generale o, piuttosto, se dei gestori del locale che aveva diverse criticità inerenti la sicurezza. Davanti al giudice Francesca Pizzi, Fedez viene chiamato a testimoniare in udienza perché in quel locale lui aveva fatto due concerti in precedenza. “Devo dire onestamente che ho fatto così tante date che non ho un ricordo nitido che possa essere utile alla Corte. – dice Fedez. – Penso di essere abbastanza tranquillo ...

Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 si verificò lo " scenario peggiore" nella discoteca Lanterna Azzurra di, in provincia di Ancona, in cui morirono cinque adolescenti e una madre 39enne, schiacciati nella calca dopo spruzzi di spray urticante nel locale in cui si attendeva il dj - set di Sfera ..., Fedez: 'Non ricordo spray ai miei concerti, è una moda diffusa nel genere trap' 'Devo dire onestamente che ho fatto così tante date che non ho un ricordo nitido che possa essere ...

Strage di Corinaldo, Fedez: "Cachet alto, spesa bassa per i biglietti e capienza limitata" | Sfera: "Altre volte spray senza conseguenza" TGCOM

Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 si verificò lo "scenario peggiore" nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui morirono cinque adolescenti e una madre 39enne ...