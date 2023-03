Strage di Corinaldo, arriva la testimonianza di Fedez (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo due volte in cui non si era presentato in aula ecco la testimonianza del rapper Ha parlato anche Fedez per quando riguarda il processo per la Strage di Corinaldo. Nelle ultime due occasioni il rapper non si era presentato in aula. Ora, finalmente, anche il cantante ha cercato di fare luce su quanto successo nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 persero la vita cinque minori e una madre di 39 anni. Fedez era stato ospite della struttura su cui la magistratura vorrebbe fare luce. Leggi anche: Fedez torna a fare chiarezza sulle sue uova di Pasqua A raccontare la sua testimonianza il Corriere Adriatico. Nessuna dichiarazione ufficiale ma solo risposto alle domande dei pm Paolo Gubinelli, Valentina ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo due volte in cui non si era presentato in aula ecco ladel rapper Ha parlato ancheper quando riguarda il processo per ladi. Nelle ultime due occasioni il rapper non si era presentato in aula. Ora, finalmente, anche il cantante ha cercato di fare luce su quanto successo nella discoteca Lanterna Azzurra di. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 persero la vita cinque minori e una madre di 39 anni.era stato ospite della struttura su cui la magistratura vorrebbe fare luce. Leggi anche:torna a fare chiarezza sulle sue uova di Pasqua A raccontare la suail Corriere Adriatico. Nessuna dichiarazione ufficiale ma solo risposto alle domande dei pm Paolo Gubinelli, Valentina ...

