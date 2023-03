Storia di un’Amicizia

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) Fissavo lo strano ragazzo, che aveva esattamente la mia età, come se fosse giunto da un altro mondo. Come avrebbe potuto, dall’alto della sua gloria, capire la mia timidezza, il mio orgoglio, la mia suscettibilità e il mio timore di venire ferito? Cosa poteva mai avere Konradin von Hohenfels in comune con me, Hans Schwarz, privo com’ero di sicurezza e di qualsiasi dote mondana? Passarono i giorni e i mesi, e niente venne a turbare la nostra amicizia. Dall’esterno del nostro cerchio magico provenivano voci di sovvertimenti politici, ma l’occhio del tifone era lontano … Per me niente aveva importanza oltre al fatto che quello era il mio paese, la mia patria, senza inizio né fine, e che essere ebreo non ea in fondo diverso che nascere con i capelli neri piuttosto che rossi. Eppure non credo di essere l’unico responsabile; non è facile essere all’altezza del tuo concetto di amicizia! Ti ...