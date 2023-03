Stop cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia? Ecco le nuove regole (Di venerdì 24 marzo 2023) Stop cessione del credito e sconto in fattura: con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?, sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina relativa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)delin: con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante “Misure urgenti in materia didei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?, sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina relativa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuovo stop in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del super… - ediliziaitalia : Un nuovo stop in commissione Finanze dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del Superbonus.… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo stop in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus.… - susy19711 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo stop in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus.… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Nuovo stop in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione de… -