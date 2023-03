Stonehenge era un calendario solstiziale? Non per gli esperti italo-spagnoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar – Da sempre i dolmen e i menhir di Stonehenge affascinano il mondo intero. A sud di Lodra, questo monumento antichissimo eretto dall’uomo continua a incuriosire appassionati e ricercatori per i suoi elementi, in gran parte ancora avvolti nel mistero. Il suo meraviglioso cerchio megalitico venne costruito intorno al 2600 a.C. e, nel corso degli anni, gli studiosi hanno avanzato diverse teorie sul suo significato e sulla funzione. C’è chi sostiene che l’antico sito abbia poteri magici e sia custode di energie ancestrali. Tralasciando gli aspetti esoterici, in molti si domandano come sia stato possibile, nell’antichità, trasportare per chilometri ed innalzare gli enormi monoliti che lo compongono. Oggi, tuttavia, molti archeologi sostengono di aver ormai svelato gran parte dei segreti racchiusi dalle grandi pietre di Stonehenge e del suo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar – Da sempre i dolmen e i menhir diaffascinano il mondo intero. A sud di Lodra, questo monumento antichissimo eretto dall’uomo continua a incuriosire appassionati e ricercatori per i suoi elementi, in gran parte ancora avvolti nel mistero. Il suo meraviglioso cerchio megalitico venne costruito intorno al 2600 a.C. e, nel corso degli anni, gli studiosi hanno avanzato diverse teorie sul suo significato e sulla funzione. C’è chi sostiene che l’antico sito abbia poteri magici e sia custode di energie ancestrali. Tralasciando gli aspetti esoterici, in molti si domandano come sia stato possibile, nell’antichità, trasportare per chilometri ed innalzare gli enormi monoliti che lo compongono. Oggi, tuttavia, molti archeologi sostengono di aver ormai svelato gran parte dei segreti racchiusi dalle grandi pietre die del suo ...

