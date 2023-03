Stirare una camicia in 3 minuti? Si può fare, vi spieghiamo come. (Di venerdì 24 marzo 2023) Pensate forse che sia impossibile Stirare una camicia in 3 minuti? Vi sbagliate di grosso. Esiste un piccolo segreto che vi lascerà senza parole. Molto spesso Stirare può rivelarsi una pratica noiosa. Per alcune persone, però, può essere un modo per rilassarsi. Una cosa è certa, saperlo fare non è per tutti. Servono cura, attenzione e tempo, per evitare di creare fastidiose pieghe. Ma scopriamo insieme qual è il trucco da mettere in atto! Curiose? Iniziamo! Stirare una camicia in 3 minuti: ecco i passaggi da fare Di solito, per Stirare una camicia, si comincia dalla parte centrale davanti, per poi fare un vero e proprio slalom tra i bottoni. Successivamente, si passa alle maniche ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 24 marzo 2023) Pensate forse che sia impossibileunain 3? Vi sbagliate di grosso. Esiste un piccolo segreto che vi lascerà senza parole. Molto spessopuò rivelarsi una pratica noiosa. Per alcune persone, però, può essere un modo per rilassarsi. Una cosa è certa, saperlonon è per tutti. Servono cura, attenzione e tempo, per evitare di creare fastidiose pieghe. Ma scopriamo insieme qual è il trucco da mettere in atto! Curiose? Iniziamo!unain 3: ecco i passaggi daDi solito, peruna, si comincia dalla parte centrale davanti, per poiun vero e proprio slalom tra i bottoni. Successivamente, si passa alle maniche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imma96durazzo : #donnalisi sai Edo hai ragione la tua Nella è una figa assurda...ma te sei un figo da paura anche scalzo cn la cami… - Aniello33293149 : RT @bettaepatti: ???????patty. Dovrei stirare, dovrei pulire un po' la casa, dovrei uscire per una passeggiata, dovrei fare un sacco di cose.… - Cristoincroce1 : RT @aceinibitore: @Cristoincroce1 Aspett però forse ho capito male, quelle sono qualità intrinseche che vengono date per scontate perché un… - aceinibitore : @Cristoincroce1 Aspett però forse ho capito male, quelle sono qualità intrinseche che vengono date per scontate per… - Cristoincroce1 : RT @aceinibitore: Una donna ideale che non sa lavare stirare e cucinare che donna ideale è? Non scherziamo su -