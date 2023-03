Stefano De Martino stupire Belen Rodriguez con un romantico gesto? L’indiscrezione (Di venerdì 24 marzo 2023) Stefano De Martino stupire la sua amata Belen Rodriguez con un romantico gesto. Ecco cosa è emerso dalL’indiscrezione Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a far sognare milioni di fan con la loro magica e attraente storia d’amore. Dal loro puro amore ben 9 anni fa è nato il loro primogenito Santiago. Dopo la rottura, i due hanno preso strade diverse ma sono sempre rimasti uniti per il piccolo Santiago. Da diversi mesi Belen e Stefano non si nascondono più, i due ex coniugi infatti si sono ritrovati e sono ormai sempre più uniti che mai. Leggi anche –> Daniele Dal Moro, il gesto dopo il GFVip per Elenoire: il commento ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 marzo 2023)Dela sua amatacon un. Ecco cosa è emerso dalDecontinuano a far sognare milioni di fan con la loro magica e attraente storia d’amore. Dal loro puro amore ben 9 anni fa è nato il loro primogenito Santiago. Dopo la rottura, i due hanno preso strade diverse ma sono sempre rimasti uniti per il piccolo Santiago. Da diversi mesinon si nascondono più, i due ex coniugi infatti si sono ritrovati e sono ormai sempre più uniti che mai. Leggi anche –> Daniele Dal Moro, ildopo il GFVip per Elenoire: il commento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Belen incinta del terzo figlio con Stefano De Martino? Ecco gli indizi e cosa si sa finora - infoitcultura : Stefano De Martino vola da Belen Rodriguez, il gesto romantico fa emozionare i fan - infoitcultura : Belen Rodriguez incinta? Il gossip impazza e Stefano De Martino cosa dice? - infoitcultura : “Meglio Stasera”, il primo spettacolo teatrale di Stefano De Martino al Parravano di Caserta - Ticonsiglio : ??Casting per il programma Rai “Bar Stella” con Stefano De Martino Al via le candidature ai casting per prendere par… -