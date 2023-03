Stati Generali delle Aree Interne: prove di dialogo tra Comune e Provincia (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà martedì 28 marzo ore 11:00, Sala Grasso del Palazzo della Provincia di Avellino in Piazza Libertà la conferenza stampa per la presentazione degli Stati Generali delle Aree Interne- Mettiamo in circolo idee di cultura e di socialità nell’osso del Paese 15-17 giugno 2023 – Avellino. Da un’idea del Consigliere comunale e Provinciale di Avellino, Diego Guerriero, gli Stati Generali delle Aree Interne saranno un’occasione per promuovere e condividere esperienze e strategie per la crescita e il cambiamento delle arre Interne dell’Irpinia. Interverranno: Angela Cresta, Presidente del comitato scientifico ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà martedì 28 marzo ore 11:00, Sala Grasso del Palazzo delladi Avellino in Piazza Libertà la conferenza stampa per la presentazione degli- Mettiamo in circolo idee di cultura e di socialità nell’osso del Paese 15-17 giugno 2023 – Avellino. Da un’idea del Consigliere comunale ele di Avellino, Diego Guerriero, glisaranno un’occasione per promuovere e condividere esperienze e strategie per la crescita e il cambiamentoarredell’Irpinia. Interverranno: Angela Cresta, Presidente del comitato scientifico ...

