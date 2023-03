Starbucks a Roma in piazza Montecitorio: ecco quando apre e come sarà (Di venerdì 24 marzo 2023) Starbucks continua ad espandersi, anche a Roma, e sta per aprire un nuovo punto vendita proprio in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei deputati. Tra poco più di un mese, insomma, gli onorevoli che andranno in pausa tra una seduta e l’altra, potranno godersi una buona bevanda ristoratrice della famosa catena nota in tutto il mondo. ecco i dettagli sulla prossima e imminente apertura. Primavera di novità a Roma: ecco le nuove aperture a partire da marzo Starbucks apre un nuovo negozio a Roma, in piazza Montecitorio Un nuovissimo e attesissimo punto vendita di Starbucks proprio a Montecitorio, di fronte alla Camera dei deputati, per la gioia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023)continua ad espandersi, anche a, e sta per aprire un nuovo punto vendita proprio in, di fronte alla Camera dei deputati. Tra poco più di un mese, insomma, gli onorevoli che andranno in pausa tra una seduta e l’altra, potranno godersi una buona bevanda ristoratrice della famosa catena nota in tutto il mondo.i dettagli sulla prossima e imminente apertura. Primavera di novità ale nuove aperture a partire da marzoun nuovo negozio a, inUn nuovissimo e attesissimo punto vendita diproprio a, di fronte alla Camera dei deputati, per la gioia ...

