Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilPostSport : La già complicata ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze potrebbe costringere la Fiorentina a trasferirsi… - GianPugli : @LeonettiFrank Questo è il calcio che vogliono loro...La JUVENTUS ha il suo stadio L Atalanta ha il suo stadio l Ud… - ilpost : RT @ilPostSport: La già complicata ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze potrebbe costringere la Fiorentina a trasferirsi per du… - infoitsport : Stadio Franchi inagibile, la Fiorentina verso Modena? - FirenzePost : Fiorentina: stadio nella Scuola Marescialli per evitare 2 anni di trasferte. I carabinieri dicono sì. Ma servono pr… -

Abbiamo chiesto ai tifosi dellacosa ne pensano dei lavori che costringeranno la squadra a giocare lontana dal Franchi per due stagioniSabato la biglietteria delloBriamasco aprirà alle ore 11. Via Sanseverino verrà chiusa al ... Catanzaro, Virtus Entella, Siena e Casertana in serie C) e Federico Carraro (exin serie ......Empoli Brenda Barnini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della possibilità che la... Per loci sarebbe anche il problema della licenza Uefa. reazioni della città Le prime non ...

Stadio Fiorentina, parola ai tifosi: “Giocare a Empoli durante i lavori sarebbe la cosa migliore” LA NAZIONE

Per due stagioni, precisamente nel 2024/25 e 2025/26, la Fiorentina sarà costretta a traslocare lontano dallo stadio Franchi, causa rifacimento, per giocare le proprie partite casalinghe di ogni ...Firenze, 24 marzo 2023 – “Giocare fuori da Firenze è un bel problema, speriamo che almeno si possa trovare uno stadio vicino per venire incontro a noi tifosi”. Tiene banco a Firenze il dibattito sul ...